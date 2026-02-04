Реклама

Россия
13:18, 4 февраля 2026Россия

Российский артиллерист назвал одно из самых смертоносных орудий в зоне СВО

Артиллерист с позывным Байкал рассказал о работе гаубицы Гиацинт-К на СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Артиллерист с позывным Байкал рассказал о работе гаубицы «Гиацинт-К» на СВО. Видеозапись опубликовал телеканал RT в Telegram.

По словам военнослужащего, «Гиацинт-К» — самое смертоносное колесное орудие в зоне спецоперации.

«Гиацинт-К» представляет собой гаубицу на колесном шасси. Такая схема имеет преимущества как перед буксируемым вариантом, так и перед гусеничной модификацией.

4 февраля российский военный блогер Егор Гузенко показал замеченный в зоне СВО танк с «дредами» — прикрывающими башню стальными тросами. Вероятно, речь идет об одной из полевых доработок, с помощью которых танкисты повышают живучесть боевых машин.

    Российский артиллерист назвал одно из самых смертоносных орудий в зоне СВО

