Российский артиллерист назвал одно из самых смертоносных орудий в зоне СВО

Артиллерист с позывным Байкал рассказал о работе гаубицы «Гиацинт-К» на СВО. Видеозапись опубликовал телеканал RT в Telegram.

По словам военнослужащего, «Гиацинт-К» — самое смертоносное колесное орудие в зоне спецоперации.

«Гиацинт-К» представляет собой гаубицу на колесном шасси. Такая схема имеет преимущества как перед буксируемым вариантом, так и перед гусеничной модификацией.

