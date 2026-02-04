Российский военблогер показал танк с «дредами»

Военный блогер Гузенко показал танк с «прической» из стальных тросов

Военный блогер Егор Гузенко показал танк с «дредами». Фотографию модифицированной в полевых условиях боевой машины он выложил в Telegram.

На снимке башню танка скрывают стальные тросы, свисающие по бокам.

«Танк "Снуп-дог"», — подписал изображение Гузенко, указав на сходство «прически» танка с внешностью американского рэпера.

Танк с «дредами» и ранее был замечен в зоне СВО, при этом неизвестно, идет ли речь об одной и той же машине. Считается, что подобные усовершенствования повышают защищенность бронетехники перед дронами противника.