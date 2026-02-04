Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:18, 4 февраля 2026Экономика

Российский регион едва не остался без реагентов для диагностики рака из-за «Деловых линий»

Калининградская область едва не осталась без реагентов для диагностики рака
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Калининградская область едва не осталась без реагентов для диагностики рака из-за логистических проблем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Из-за ошибки со стороны перевозчика медикаменты почти довезли до пункта назначения, но затем случайно отправили обратно в Петербург. Партию компонентов должны были доставить самолетом до 29 июля 2025 года, учитывая, что срок хранения реагентов составлял максимум пять суток, но этого не случилось. «Деловые линии», занимавшиеся перевозкой груза, случайно перенаправили медикаменты на паром и отправили обратно в Петербург по морю.

В итоге срок доставки сдвинулся на 12 августа, а поставщик — компания «АВК Консалтинг» — приобрел новую партию товара за свой счет. На фоне произошедшего на «Деловые линии» подали в суд. Изначальная сумма иска составила 800 тысяч рублей, однако суд удовлетворил компенсацию лишь 11,7 тысячи рублей за неоказанную авиаперевозку. Поставщик намерен добиться пересмотра судебного решения.

Ранее в России объяснили проблемы РЖД с доставкой грузов. Выяснилось, что автоперевозки намного эффективнее и в два раза быстрее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали о прогрессе переговоров с Россией в военной сфере

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Московские врачи спасли попавшую в снегоуборочную машину ногу ребенка

    Российские «Торы» модернизировали

    Глава Красноярского края прокомментировал нападения на школы

    Мужчина решил избавиться от наледи и сжег половину дома

    Средняя стоимость российской нефти подросла

    Российский регион едва не остался без реагентов для диагностики рака из-за «Деловых линий»

    Стали известны подробности расставания Лепса с молодой невестой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok