Российский регион едва не остался без реагентов для диагностики рака из-за «Деловых линий»

Калининградская область едва не осталась без реагентов для диагностики рака из-за логистических проблем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Из-за ошибки со стороны перевозчика медикаменты почти довезли до пункта назначения, но затем случайно отправили обратно в Петербург. Партию компонентов должны были доставить самолетом до 29 июля 2025 года, учитывая, что срок хранения реагентов составлял максимум пять суток, но этого не случилось. «Деловые линии», занимавшиеся перевозкой груза, случайно перенаправили медикаменты на паром и отправили обратно в Петербург по морю.

В итоге срок доставки сдвинулся на 12 августа, а поставщик — компания «АВК Консалтинг» — приобрел новую партию товара за свой счет. На фоне произошедшего на «Деловые линии» подали в суд. Изначальная сумма иска составила 800 тысяч рублей, однако суд удовлетворил компенсацию лишь 11,7 тысячи рублей за неоказанную авиаперевозку. Поставщик намерен добиться пересмотра судебного решения.

