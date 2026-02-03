Проблемы РЖД с доставкой грузов объяснили

«АвтоГрузЭкс»: Автоперевозки грузов в России обогнали железнодорожные в два раза

Средняя скорость доставки грузов автотранспортом в России к концу января оказалась в два раза выше, чем по железной дороге, но и на 50-60 процентов дороже. Об этом говорится в обзоре, подготовленном ассоциацией «АвтоГрузЭкс» и логистическими компаниями ПЭК и LKTK Group, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Директор управления по транспортной логистике ПЭК Виктор Калинин объяснил, что железнодорожные операторы тратят на заполнение составов несколько дней. Кроме того, клиенты регулярно сталкиваются с очередями при заборе груза с терминалов. В периоды пиковой нагрузки время ожидания может достигать трех суток.

Фура загружается от двух часов до суток, что само по себе делает процесс быстрее. Гендиректор LKTK Group Александр Кибальников рассказал, что, к примеру, из Москвы в Новосибирск груз по железной дороге можно доставить за 6-8 дней, а автоперевозка с доставкой до конечного получателя растянется на 3-5 дней в зависимости от времени года.

По словам Калинина, автотранспорт предпочитают заказчики, для которых важна скорость, в том числе это маркетплейсы и ретейлеры. Как отмечают участники отрасли, выгоднее всего использовать автотранспорт для товаров весом от 1 кг до 20 тонн на расстояния до трех тысяч километров.

Железная дорога остается приоритетом в случае, если вес груза больше 20 тонн, а расстояние, на которое его надо перевезти, превышает пять тысяч километров, особенно если речь идет о регионах Дальнего Востока, Крайнего Севера и ряда районов Сибири, включая Омскую, Иркутскую, Кемеровскую области и Красноярский край.

