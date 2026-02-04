В Уолсолле школьник выбросил приятеля из автобуса и улетел следом

В Уолсолле школьник выбросил приятеля из движущегося автобуса и улетел следом. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Во время поездки подростки дурачились в задней части автобуса под смех других пассажиров. В какой-то момент один из них попытался захватить другого, однако в результате оба парня выпали из окна.

«Вчера (2 февраля) около 15:30 нам поступил вызов на Саттон-роуд в Уолсолле после того, как двое мальчиков выпали из окна движущегося автобуса», — рассказал представитель полиции.

Подростков госпитализировали, однако обошлось без серьезных травм.

