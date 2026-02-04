Реклама

04:55, 4 февраля 2026Мир

Школьник выбросил приятеля из автобуса и улетел следом

В Уолсолле школьник выбросил приятеля из автобуса и улетел следом
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ian Hodgson / Reuters

В Уолсолле школьник выбросил приятеля из движущегося автобуса и улетел следом. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Во время поездки подростки дурачились в задней части автобуса под смех других пассажиров. В какой-то момент один из них попытался захватить другого, однако в результате оба парня выпали из окна.

«Вчера (2 февраля) около 15:30 нам поступил вызов на Саттон-роуд в Уолсолле после того, как двое мальчиков выпали из окна движущегося автобуса», — рассказал представитель полиции.

Подростков госпитализировали, однако обошлось без серьезных травм.

Ранее в Ингушетии после столкновения с легковым автомобилем перевернулся автобус со школьниками. Предварительно, в результате ДТП пострадали трое детей. Их доставили в детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

