Мир
16:46, 4 февраля 2026

Си Цзиньпин поговорил с Трампом

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Vincent Thian / Pool / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Синьхуа.

«4 февраля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.

Дополнительных подробностей разговора агентство не привело.

Ранее президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин провели совместную видеоконференцию. По словам российского лидера, он рад продолжению сложившейся традиции общения с китайским коллегой и своим дорогим другом в начале нового года.

