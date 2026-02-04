Стало известно о натравивших полицию на ветерана СВО российских чиновниках

Военкор Стешин сообщил, что чиновники со скандалом пытались выгнать ветерана СВО

В Чувашской республике чиновники попытались со скандалом выгнать ветерана специальной военной операции (СВО) с общественного собрания. Об этом стало известно из публикации российского военкор Дмитрия Стешина в Telegram. Видео инцидента доступно в сообществе «Вести Чувашии» во «ВКонтакте».

Журналист со ссылкой на подписчиков сообщил, что скандал произошел с главой Яльчикского округа республики. Из открытых источников известно, что округ возглавляет Леонард Левый. Имя участника СВО, которого пытались выдворить из зала, неизвестно. «СВО еще не закончилась, а ветеранов уже задвигают за портьеры, — мешаются со своим мнением (...) Я так понимаю, на данный момент, глава уже может собирать личные вещи в картонную коробку», — написал Стешин. Утверждается, что чиновники натравили полицию на ветерана боевых действий.

Судя по выложенным кадрам, полиция пыталась вывести мужчину в военной форме и с наградами, однако в итоге отпустила его. «Вы же сами согласовали (...) Я это заслужил от вас, да?» — возмутился действиям полиции и чиновников ветеран.

Комментариев от властей Чувашии о случившемся не поступало. В канале главы Чувашии Олега Николаева в Telegram инцидент не упоминается.

Ранее сообщалось, что помогающий СВО российский военкор Роман Сапоньков пожаловался на проблемы и угрозы от «крыши».