Помогающий СВО российский военкор пожаловался на проблемы и угрозы от «крыши»

Военкор Сапоньков заявил об угрозах из-за помещения для сбора дронов для СВО

Занимающийся помощью участникам специальной военной операции (СВО) военкор Роман Сапоньков пожаловался на угрозы со стороны «крыши». Рассказ о проблемах он опубликовал в Telegram.

Как заявил Сапоньков, он и его единомышленники снимают помещение у петербургских бизнесменов — в нем помогающий на СВО волонтер разместил склад для гуманитарной помощи и мастерскую для сборки дронов. По его словам, владельцы помещения решили перестать сдавать помещение в аренду и потребовали выселения волонтеров в течение месяца. Военкор подчеркнул, что в поставленные сроки для него невозможно перезапустить производство на новом месте.

«Позвонил их [бизнесменов] безопасник и представился крышей из ДВКР и ФСБ. И пообещал мне проблем в виде проверок. В любой другой ситуации я бы решил, что это хохлы развлекаются (...) Интересно, а в ДВКР слышали, что они продавцов шин в Питере крышуют?» — написал в блоге Сапоньков. О какой петербургской компании идет речь, он не уточнил.

Военкор опубликовал пост 27 января. Разрешилась ли ситуация, неизвестно. Комментариев от ФСБ и ДВКР не поступало.

