15:41, 14 октября 2025Россия

В России наказали не ответившего матери участника СВО чиновника

В Башкирии оштрафовали чиновника, два месяца не отвечавшего матери участника СВО
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Федоровском районе Башкирии по требованию прокуратуры наказали чиновника, не отвечавшего матери участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Как было установлено, в июне мать военнослужащего обратилась в администрацию района с просьбой исправить недостатки, допущенные при ремонте ее дома. В результате женщина дождалась реакции ответственного лица только после вмешательства прокуратуры — через два месяца с момента подачи заявления.

Ведомство оштрафовало чиновника на пять тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, а также вынесло представление его руководителю.

Ранее в городе Сосновый Бор Ленинградской области чиновники попытались наказать вдову участника СВО, которая пожаловалась губернатору Александру Дрозденко на плохое состояние кладбища, где захоронен ее супруг. В результате глава местной администрации Андрей Рахматов заявил на женщину в полицию, попросив проверить ее на факт осквернения памяти военнослужащих.

