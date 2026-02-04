Реклама

13:32, 4 февраля 2026

Страну Евросоюза призвали вернуть золото из США

Союз налогоплательщиков ФРГ: Пришло время вернуть немецкое золото из США
Кирилл Луцюк

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Непредсказуемая политика главы Белого дома Дональда Трампа серьезно подорвала доверие к США, считает вице-президент Союза налогоплательщиков Германии Михаэль Егер. Об этом, как сообщил ТАСС, он заявил в интервью Bayern.

Это означает, что Германия больше не может рассчитывать, что ее золото, хранящееся в США, находится в безопасности. Егер убежден, что настало время вернуть этот запас обратно в ФРГ, так как нужда Вашингтона в дополнительных доходах постоянно растет и не исключено, что Трамп в какой-то момент может покуситься на немецкое золото.

По мнению главы союза, президент США может сослаться на большие расходы, которых требует американское присутствие в Европе вообще и в Германии в частности. Егер согласился, что его прогноз напоминает сценарий фильма ужасов, однако риск все равно слишком большой.

По словам руководителя Центра исследований экономики Европы Ахима Вамбаха, в Берлине должны задуматься о том, насколько безопасно продолжать хранить золотой запас в США, которые перестали быть надежным партнером.

