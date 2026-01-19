Реклама

16:23, 19 января 2026

Одну страну призвали задуматься о рисках хранения золота в США

Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Германии стоит задуматься о рисках хранения золотовалютных резервов в США. Об этом заявил глава Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) Ахим Вамбах, его цитирует Reuters.

ФРГ владеет вторыми по величине золотыми резервами в мире. Их объем составляет 3,35 тысячи тонн, и более трети из них (37 процентов) хранятся в хранилищах Федерального резервного банка в Нью-Йорке. Однако сейчас Штаты больше не являются надежным партнером, поэтому стране нужно пересмотреть свою зависимость от США, призвал Вамбах.

При этом торопиться с выводом резервов из США также не стоит. По мнению главы исследовательского института IFO Клеменса Фюста, поспешные решения руководства Германии могут подлить масла в огонь.

17 января Трамп анонсировал 10-процентные пошлины против ряда стран Европейского союза. Причиной стала ситуация вокруг Гренландии. Тарифы затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также Великобританию и Норвегию, не входящие в ЕС.

