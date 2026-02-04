Учительница устроила трехчасовой секс-марафон со школьником

В США учительница совратила школьника в кровати мужа

Учительница из американского штата Вашингтон устроила со школьником трехчасовой секс-марафон, пока ее мужа не было дома. Об этом пишет Daily Star.

27-летнюю Маккенну Киндред арестовали в 2023 году после того, как ученики рассказали администрации школы о ее сексуальной связи с одним из школьников. Женщина и ее 17-летний подопечный вели эротическую переписку, а когда ее муж, юрист Кайл Киндред, уходил на охоту, она приглашала ученика домой и занималась с ним сексом. В 2024 году женщину приговорили к двум годам тюрьмы условно. Мягкий приговор обусловлен тем, что в Вашингтоне возраст согласия наступает в 16 лет, так что Киндред судили не за изнасилование ребенка, а за домогательства к лицу, находившемуся под ее опекой.

Недавно СМИ опубликовали переписку, которую женщина вела со школьником. Скриншоты сообщений сделал приятель пострадавшего, которому удалось взломать его аккаунт. Из переписки следует, что Киндред и ее подопечный три с половиной часа занимались сексом в ее кровати, пока муж в очередной раз отправился на охоту. В другом случае женщина и школьник попытались заняться сексом прямо в школе. «Мы чуть не попались. Мне было так грустно, когда вошел ученик. Я хотела оказаться в твоих объятьях. Мне нравится, когда ты прикасаешься ко мне», — гласило одно из сообщений Киндред.

Во время суда в 2024 году бывшая учительница признала вину, полностью раскаялась в своих действиях и расплакалась. В итоге ее приговорили к двум годам условно и 10 годам нахождения под надзором. При этом мать пострадавшего осталась недовольна приговором. Она заявила, что действия Киндред нанесли огромный вред ее сыну и его карьерным перспективам.

Ранее сообщалось, что муж учительницы простил ее. Он поддерживал с ней хорошие отношения даже после ареста.