Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:01, 4 февраля 2026Из жизни

Учительница устроила трехчасовой секс-марафон со школьником

В США учительница совратила школьника в кровати мужа
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: DenisProduction.com / Shutterstock / Fotodom

Учительница из американского штата Вашингтон устроила со школьником трехчасовой секс-марафон, пока ее мужа не было дома. Об этом пишет Daily Star.

27-летнюю Маккенну Киндред арестовали в 2023 году после того, как ученики рассказали администрации школы о ее сексуальной связи с одним из школьников. Женщина и ее 17-летний подопечный вели эротическую переписку, а когда ее муж, юрист Кайл Киндред, уходил на охоту, она приглашала ученика домой и занималась с ним сексом. В 2024 году женщину приговорили к двум годам тюрьмы условно. Мягкий приговор обусловлен тем, что в Вашингтоне возраст согласия наступает в 16 лет, так что Киндред судили не за изнасилование ребенка, а за домогательства к лицу, находившемуся под ее опекой.

Недавно СМИ опубликовали переписку, которую женщина вела со школьником. Скриншоты сообщений сделал приятель пострадавшего, которому удалось взломать его аккаунт. Из переписки следует, что Киндред и ее подопечный три с половиной часа занимались сексом в ее кровати, пока муж в очередной раз отправился на охоту. В другом случае женщина и школьник попытались заняться сексом прямо в школе. «Мы чуть не попались. Мне было так грустно, когда вошел ученик. Я хотела оказаться в твоих объятьях. Мне нравится, когда ты прикасаешься ко мне», — гласило одно из сообщений Киндред.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

Во время суда в 2024 году бывшая учительница признала вину, полностью раскаялась в своих действиях и расплакалась. В итоге ее приговорили к двум годам условно и 10 годам нахождения под надзором. При этом мать пострадавшего осталась недовольна приговором. Она заявила, что действия Киндред нанесли огромный вред ее сыну и его карьерным перспективам.

Ранее сообщалось, что муж учительницы простил ее. Он поддерживал с ней хорошие отношения даже после ареста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США сбили дрон Ирана около авианосца, а Тегеран пытался задержать американский танкер. Конфликт обостряется накануне переговоров

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Учительница устроила трехчасовой секс-марафон со школьником

    В США заугрожали «практической проверкой» С-500 на F-35

    Стало известно о покушениях на сына Каддафи

    Украине предрекли неминуемую катастрофу из-за ударов России

    Трамп заявил о значительном шаге России по Украине

    На Украине руководителя школы танцев обвинили в развращении детей

    Полиция Украины назвала «расценки» за выезд военного за границу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok