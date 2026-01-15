Реклама

Из жизни
02:00, 15 января 2026Из жизни

Муж простил жену-учительницу за секс с 17-летним школьником

В США муж простил жену, осужденную за совращение 17-летнего школьника
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

В США муж учительницы, осужденной за совращение 17-летнего школьника, простил жену. Об этом пишет издание Daily Mail.

Маккенну Киндред арестовали в 2023 году после того, как ученики рассказали администрации школы о ее сексуальной связи с одним из школьников. Женщина и ее 17-летний подопечный вели эротическую переписку, а когда ее муж, юрист Кайл Киндред, уходил на охоту, она приглашала ученика домой и занималась с ним сексом.

Муж сохранил хорошие отношения с женой даже после того, как ее арестовали. Ей удалось избежать тюрьмы: она получила два года условно и попала в список половых преступников, где ее имя будет значиться на протяжении 10 лет. По данным Daily Mail, Кайл и Маккенна Киндред по-прежнему живут вместе.

Ранее в Великобритании учительница, которая родила ребенка от школьника получила новое наказание. Женщину пожизненно лишили права преподавать на территории Англии.

