15:29, 4 февраля 2026Россия

Объявлено об ударах по последнему рубежу обороны Донбасса

МО России сообщило об ударе по Краматорску, последнему рубежу обороны Донбасса
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС) нанесли удар по позициям украинских войск, расположенным в районе последнего рубежа обороны Украины в Донбассе, Краматорска. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

Как объявили в оборонном ведомстве, удар был нанесен бойцами группировки войск «Юг». Под удар российских войск попали позиции механизированной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что в зоне действия этой группировки ВСУ потеряли до 165 бойцов.

Военный эксперт Олег Глазунов заявлял, что Краматорск является административным центром подконтрольной Украине части Донбасса и за годы военных действий был превращен в мощный укрепрайон. По его словам, за этим рубежом для российских войск откроется дорога на Днепр и Киев.

Ранее сообщалось, что ВС России взяли под контроль село Степановка в Донецкой народной республике.

