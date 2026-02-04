В ЕС допустили распад НАТО при одном условии

Замглавы дипслужбы ЕС: НАТО может исчезнуть из-за ввода войск в Гренландию

Североатлантический альянс распадется, если США примут решение ввести войска в Гренландию. Об этом заявила генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Белен Мартинес Карбонель в интервью El País.

«На данный момент я так не думаю. Если бы наши худшие кошмары о Гренландии сбылись, то да, это был бы конец альянса в том виде, в каком мы его знаем», — ответила чиновница на соответствующий вопрос.

Она подчеркнула, что худшим вариантом событий могло бы стать военное вмешательство США. Однако она напомнила, что американский лидер Дональд Трамп исключил такой сценарий, и поэтому она «предпочитает думать, что ввода войск на остров не должно произойти».

Ранее стало известно, что командование Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе начало планировать операцию Arctic Sentry в Гренландии. Отмечается, что план подразумевает проведение на острове наземных учений и усиление контроля воздушного пространства.

