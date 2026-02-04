Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:00, 4 февраля 2026Мир

В ЕС допустили распад НАТО при одном условии

Замглавы дипслужбы ЕС: НАТО может исчезнуть из-за ввода войск в Гренландию
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Североатлантический альянс распадется, если США примут решение ввести войска в Гренландию. Об этом заявила генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Белен Мартинес Карбонель в интервью El País.

«На данный момент я так не думаю. Если бы наши худшие кошмары о Гренландии сбылись, то да, это был бы конец альянса в том виде, в каком мы его знаем», — ответила чиновница на соответствующий вопрос.

Она подчеркнула, что худшим вариантом событий могло бы стать военное вмешательство США. Однако она напомнила, что американский лидер Дональд Трамп исключил такой сценарий, и поэтому она «предпочитает думать, что ввода войск на остров не должно произойти».

Ранее стало известно, что командование Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе начало планировать операцию Arctic Sentry в Гренландии. Отмечается, что план подразумевает проведение на острове наземных учений и усиление контроля воздушного пространства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль раскрыл реакцию США на предложение Путина

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Япония отложила запуск ракеты H3

    В ВСУ создали новое командование ПВО на фоне ударов

    Командир группы эвакуации рассказал о трудностях вывоза раненных с поля боя зимой

    В МИД России ответили на слова президента Польши о вине СССР в Холокосте

    Российский регион предупредил о кризисе без доступа к газу

    В США из-за ИИ вырос спрос на авторов

    Гостья шоу начала получать странные посылки и удивилась причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok