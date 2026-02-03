Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:16, 3 февраля 2026Мир

В НАТО начали планировать операцию в Гренландии

Spiegel: Командование ОВС НАТО начало планировать операцию Arctic Sentry
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Командование Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе начало планировать операцию Arctic Sentry в Гренландии. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

В частности, главнокомандующий ОВС Североатлантического альянса в Европе Алексус Гринкевич приказал начать конкретное планирование операции. Полковник Мартин О'Доннелл подтвердил эту информацию и отметил, что в данный момент ведется работа по так называемому повышению бдительности альянса.

По информации издания, план подразумевает проведение на острове наземных учений, регулярные маневры кораблей НАТО и усиление контроля воздушного пространства.

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что 28 января у него состоялись конструктивные переговоры с США по поводу Гренландии, и отметил позитивный настрой по итогам обсуждений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о серьезных повреждениях после ракетного удара ВСУ по российскому городу

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Эпштейна уличили в попытках организовать свидание с российской супермоделью

    Президента ФИФА внесли в базу сайта «Миротворец»

    Бывший президент США даст показания по делу Эпштейна

    Мощное уничтожение пехоты и техники ВСУ в Днепропетровской области сняли на видео

    В НАТО начали планировать операцию в Гренландии

    Чистка снега с машины закончилась для россиянки изнасилованием

    США сбили иранский дрон около авианосца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok