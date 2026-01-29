Реклама

12:24, 29 января 2026

Глава МИД Дании стал более оптимистичным после переговоров с США по Гренландии

Виктория Кондратьева
Фото: Marko Djurica / Reuters

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что вчера вечером у него состоялись «конструктивные» переговоры с США по поводу Гренландии и отметил, что сегодня он «немного более оптимистичен, чем неделю назад», в отношении возможности поиска решения. Об этом сообщает The Guardian.

Глава датского внешнеполитического ведомства подтвердил намеки госсекретаря США Марко Рубио и уточнил, что они встретились в Вашингтоне для дальнейших переговоров, вернувшись к процессу, о котором договорились две недели назад.

«После этого произошел серьезный объезд, ситуация обострялась, но теперь мы снова на верном пути», — сказал он.

Расмуссен не стал отвечать на конкретные вопросы о том, что обсуждалось на переговорах, придерживаясь позиции, что они были сосредоточены на том, что можно сделать для удовлетворения интересов безопасности США без нарушения «красных линий» Дании в отношении территории и суверенитета.

Ранее Рубио пообещал, что по итогам переговоров с представителями Дании и Гренландии США ждет хороший результат. Уточняется, что Вашингтон пытается добиться контроля над арктическим островом.

