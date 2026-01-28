Рубио пообещал хороший результат на одном направлении

Рубио: США ждет хороший результат по Гренландии

По итогам переговоров с представителями Дании и Гренландии США ждет хороший результат по вопросу контроля над арктическим островом. Об этом заявил государственный секретарь Марко Рубио, передает агентство Reuters.

«Выступая в Сенатском комитете по международным отношениям, Рубио сказал, что, по его мнению, этот процесс принесет всем "хороший результат"», — передает агентство слова госсекретаря.

Ранее журнал Foreign Affairs заявил, что администрации президента США Дональда Трампа следует полностью изменить подход к вопросу о Гренландии, отказавшись от риторики об аннексии и сосредоточившись на взаимовыгодном оборонном соглашении с Данией и местным правительством острова.

Также 28 января премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен указал, что демократические ценности и территориальная целостность являются основой переговоров с США.