Трампу дали совет по Гренландии

Foreign Affairs: Трампу следует отказаться от агрессивной риторики по Гренландии

Администрации Дональда Трампа следует полностью изменить подход к вопросу о Гренландии, отказавшись от риторики об аннексии и сосредоточиться на взаимовыгодном оборонном соглашении с Данией и местным правительством острова. Такой совет американскому лидеру дали эксперты журнала Foreign Affairs.

По мнению авторов материала, Вашингтону следует немедленно прекратить «принудительную и запутанную риторику», поскольку лишь шесть процентов гренландцев поддерживают идею вхождения в состав США. Вместо этого предлагается заключить трехстороннее соглашение о модернизации военной инфраструктуры, включая расширение базы Питуфик и создание системы противоракетной обороны «Золотой купол».

Ключевым условием успеха называется тесная координация с НАТО и создание отдельного Арктического командования альянса. Издание подчеркивает, что Дания и Гренландия могут пойти на символические уступки, такие как организация визита Трампа на остров при участии короля Дании, чтобы дать президенту возможность «объявить о победе».

Авторы предупреждают, что требование суверенитета над Гренландией неприемлемо как для европейцев, так и для большинства американцев и лишь осложнит сотрудничество в Арктическом регионе, имеющем стратегическое значение для сдерживания России и Китая.

Ранее премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что демократические ценности и территориальная целостность являются основой переговоров с США.

При этом он указал, что власти Гренландии ощущают серьезное давление на фоне переговоров с Вашингтоном. «Представьте, что вы живете в мире, являетесь верным партнером, верны альянсу… А затем некоторые из ваших партнеров начинают говорить о захвате, приобретении и не исключают использования оружия», — подчеркнул он.