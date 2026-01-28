Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:50, 28 января 2026Мир

В Гренландии обозначили красные линии в диалоге с США

Премьер Нильсен: У Гренландии есть красные линии, которые нельзя пересекать
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что демократические ценности и территориальная целостность являются основой переговоров с США. Его слова передает Politico.

«У нас есть красные линии, которые мы не можем пересекать, но с точки зрения Гренландии мы постараемся прийти к какому-то соглашению», — отметил политик.

При этом он указал, что власти Гренландии ощущают серьезное давление на фоне переговоров с США. «Представьте, что вы живете в мире, являетесь верным партнером, верны альянсу… А затем некоторые из ваших партнеров начинают говорить о захвате, приобретении и не исключают использования оружия», — подчеркнул он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Европарламенте попытался оправдать притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию. «Арктика становится все более важным вопросом, и президент Трамп, кстати, и я буду его сейчас защищать, просто чтобы вас немного позлить. Он заслуживает некоторой защиты», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев может готовить новое вторжение в Россию. На белгородском направлении собираются элитные части ВСУ

    Раскрыта сложность полной блокировки Telegram

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Кремль анонсировал визит в Россию иностранного лидера

    Раскрыта неожиданная причина дефицита кадров в МВД

    Гигантские сабо Crocs в виде деталей Lego высмеяли в сети фразой «Канье Уэст одобряет»

    В Минздраве России разъяснили информацию об изменении срока лечения гриппа

    Пик снегопадов в Москве спрогнозировали

    Россиян предупредили о смертельной опасности самостоятельного приема одного витамина

    В Гренландии обозначили красные линии в диалоге с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok