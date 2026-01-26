Рютте пришлось оправдываться перед европейцами за Трампа

Рютте попытался оправдать перед европейцами желание Трампа получить Гренландию

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе выступления в Европейском парламенте (ЕП) попытался оправдать притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию. Об этом сообщает Reuters.

«Арктика становится все более важным вопросом, и президент Трамп, кстати, и я буду его сейчас защищать, просто чтобы вас немного позлить. На самом деле я действительно думаю, что он заслуживает некоторой защиты. Именно он во время своего первого срока уже говорил, что есть проблема с безопасностью в регионе, и снова он сделал это, когда вернулся к должности. Я думаю, что он прав», — выразил свою точку зрения генсек.

По мнению Рютте, в Арктике «существует проблема коллективной безопасности», поэтому НАТО должна заняться вопросом активности России и Китая в регионе.

15 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская администрация использует упоминание Москвы и Пекина как повод в ситуации с Гренландией для того, чтобы объяснить свои притязания на остров.