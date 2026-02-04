В МИД отреагировали на угрозы российским судам от европейской страны

Захарова: Россия будет действовать соразмерно исходящим судам от Эстонии рискам

Москва будет действовать соразмерно рискам, исходящим от Эстонии российским судам. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Наша страна будет реагировать соразмерно рискам и угрозам, которые исходят от Эстонии», — сказала она, комментируя закон, разрешающий эстонским военным топить подозрительные суда.

При этом дипломат отметила, что такая норма нарушает конвенцию ООН по морскому праву. Кроме того, она подчеркнула, что таким образом европейские страны пытаются обойти нормы права и выдумывают юридические конструкции, не имеющие никакой юридической основы.

Весной 2025 года парламент Эстонии принял закон, позволяющий военнослужащим топить опасные и подозрительные суда, которые могут представлять угрозу инфраструктурным объектам. При этом утверждается, что мера может коснуться лишь тех кораблей, которые откажутся подчиняться приказам.