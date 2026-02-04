В России ответили на сообщения о смене тона на переговорах с Украиной

Депутат Чепа: Российская делегация не меняла тон на переговорах с Украиной

Российская делегация не меняла тон на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он подчеркнул, что страна всегда была заинтересована в завершении конфликта и в выполнении договоренностей Анкориджа.

«Тональность и векторность меняет именно Европа, а не Россия. Мы всегда были нацелены на мирные соглашения, на устранение первопричин конфликта. От Франции же и Великобритании, например, мы слышим заявления о том, что в случае нарушения будущих договоренностей они введут на Украину войска, закроют воздушное пространство и так далее. То есть, это продвижение НАТО на Восток и прямое игнорирование первопричин конфликта, попытка сорвать мирное урегулирование», — сказал политик.

Он добавил, что Россия, безусловно, заинтересована в мире, а также в том, чтобы избежать дальнейшей милитаризации Европы, новой гонки вооружений. Но, как заметил Чепа, одним завершением украинского конфликта этого не достичь.

«Конечно, гонка вооружений нам не нужна. Но изменением тональности на переговорах по Украине ее не остановить. Мы понимаем, что НАТО давно называет своим противником Россию, и русофобские движения мы не переломим. Так что никакого изменения тональности со стороны российской делегации не было. Мы продолжаем настаивать на договоренностях, достигнутых в Анкоридже», — заключил депутат.

Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного бывшего украинского чиновника заявило, что российская делегация сменила тон на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби, так как Москва намерена затормозить милитаризацию Европейского союза. По его словам, руководству европейских стран будет значительно сложнее объяснить своим избирателям необходимость увеличения оборонных расходов в случае окончания конфликта.