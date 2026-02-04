Вэнс объяснил стратегический интерес США к Венесуэле

Вице-президент США Вэнс назвал нефть причиной интереса к Венесуэле

Доступ к энергоресурсам определяет стратегический интерес Вашингтона к Венесуэле, так как страна обладает критически важными запасами нефти. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает ТАСС.

«Одна из причин, по которой мы так сильно заинтересованы в Венесуэле, заключается в том, что эта страна имеет столь критическую важность. И этот настолько важный ресурс называется нефть», — сказал Вэнс, выступая на конференции по критически важным минералам.

Он отметил, что после «успешной военной операции» в Венесуэле администрация Трампа обсуждала необходимость гарантировать глобальной экономике доступ к нефти и газу на много лет вперед.

Ранее США выплатили властям Венесуэлы 500 миллионов долларов, полученные в результате продажи партии нефти из республики. Вырученные от продажи сырья деньги будут переводить в фонд в США. Далее их будут с разрешения американской стороны передавать властям Венесуэлы и «распределять в интересах венесуэльского народа по усмотрению правительства США».