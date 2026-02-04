Реклама

Владельца тонированной BMW отправили в изолятор в Москве

В Москве суд арестовал владельца тонированной BMW
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Дорогомиловский суд Москвы арестовал владельца тонированной BMW X7. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину отправили в изолятор на пять суток за неповиновение законному требованию полицейского. Он отказался удалить пленку со стекол своей машины. В результате в отношение водителя составили протокол.

