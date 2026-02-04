Владельца тонированной BMW отправили в изолятор в Москве

В Москве суд арестовал владельца тонированной BMW

Дорогомиловский суд Москвы арестовал владельца тонированной BMW X7. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину отправили в изолятор на пять суток за неповиновение законному требованию полицейского. Он отказался удалить пленку со стекол своей машины. В результате в отношение водителя составили протокол.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России оставил 13-летний приговор парикмахеру Евгению Ряполову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за попытку взорвать военкомат. На связь для участия в рассмотрении его жалобы Верховным судом он подключаться отказался.