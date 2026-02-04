Реклама

Россия
19:15, 4 февраля 2026Россия

Власти оценили опасность для домов после взрыва на железной дороге в российском городе

Губернатор Первышов: Угрозы жилым домам после взрыва в Мичуринске нет
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Угрозы жилым домам после мощного взрыва на железнодорожной станции Кочетовка-3 в городе Мичуринске нет. Опасность оценил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram.

По его словам, причину возгорания установят после тушения пожара. Официальная информация о пострадавших уточняется.

Первышов добавил, что в Мичуринске создан оперативный штаб, который возглавил замгубернатора Евгений Зименко. Также на место выехал министр транспорта Альберт Чурилов.

Ранее в сети появилось видео с мощным взрывом после схода вагонов на железной дороге в Мичуринске. В результате образовался многометровый огненный гриб, который попал на видео. По неофициальным данным, пострадал машинист поезда, который пытался самостоятельно потушить пожар, однако получил множественные ожоги. На месте работают 47 пожарных и 20 единиц техники.

