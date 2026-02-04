Реклама

Захарова высказалась о давлении США на Кубу

Захарова: Россия осуждает давление США на руководство Кубы
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Россия осуждает давление США на руководство Кубы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Стратегия максимального давления на Кубу реализуется Вашингтоном всегда, цель — экономическое удушение. Россия считает это неприемлемым, так как это нарушает нормы международного права. Мы осуждаем давление на кубинское руководство, Куба продолжит поддерживать эффективные связи», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что Москва не может принять попытки оборвать связи со страной, которая находится в сложной ситуации и твердо намерена укрепить сотрудничество.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с коллегой из Кубы Бруно Родригесом подчеркнул неприемлемость давления на страну, которое приведет к ухудшению экономической ситуации.

