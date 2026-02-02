Лавров выступил с предупреждением по ситуации с Кубой

Лавров в разговоре с главой МИД Кубы заявил о неприемлемости давления на страну

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с коллегой из Кубы Бруно Родригесом подчеркнул неприемлемость давления на страну, которое приведет к ухудшению экономической ситуации. Об этом говорится в заявлении на сайте российского МИД.

«С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в отношении неприемлемости оказания экономического и силового давления на Кубу, включая воспрепятствование поставкам на остров энергоносителей, что чревато серьезным ухудшением экономической и гуманитарной ситуации в стране», — сообщили в ведомстве.

Лавров также выразил готовность продолжения оказания Кубе необходимой политической и материальной поддержки.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в США объявляется чрезвычайное положение в связи с угрозой национальной безопасности со стороны Кубы. В документе указано, что США могут ввести пошлины на товары из государств, поставляющих нефть на Кубу.