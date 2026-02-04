Реклама

Культура
15:00, 4 февраля 2026Культура

Замену Лолиты в качестве ведущей популярного шоу назвали ошибкой

Критик Горбунов назвал недостатком замену Лолиты на Королеву в шоу «Суперстар!»
Андрей Шеньшаков
Лолита

Лолита. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известный критик Александр Горбунов назвал замену ведущей шоу «Суперстар!» Лолиты Милявской на Наташу Королеву недостатком нового сезона программы. Его слова приводит издание «Газета.Ру».

Горбунов считает, что Милявская смотрелась в кадре проекта гораздо харизматичнее и ярче, чем ее коллега, и задала большую планку для тех, кто будет вести популярное шоу после нее. Также эксперт связал популярность проекта с модой на ретро и ностальгией.

«Мы любим вспоминать советские фильмы, сейчас делают ремейки сказок. Этот тренд на ретро отражается и в телепроектах», — добавил критик.

В конце января стало известно, что ведущими проекта «Суперстар! Битва сезонов» будут Вадим Такменев и Наташа Королева. Участие в шоу примут победители и участники предыдущих сезонов.

