Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:16, 4 февраля 2026Экономика

Затопленная в российском городе новостройка оказалась с сюрпризами

Залитый в Хабаровске ЖК «Дуэт» сдали с трещинами на лестницах и кривыми дверями
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Жилой комплекс (ЖК) «Дуэт» в Хабаровске, который затопило дважды за день, сдали с трещинами на лестницах и отваливающейся штукатуркой. Об этом сообщает Telehgram-канал Amur Mash.

ЖК от застройщика «СЗ-АСК» на улице Карла Маркса ввели в эксплуатацию в июне 2025 года. По словам хозяев квартир, в подъезде дома плохо закрывались двери, не работали домофоны. Также жители пожаловались на разломы на лестницах и осыпающуюся со стен штукатурку.

Жители дома жалуются, что прорывы происходят раз в неделю. Так, 3 февраля в ЖК произошло два прорыва. С утра в подвале прорвало трубопровод, затопило подземный паркинг. В сети появились кадры, напоминающие сцены из «Титаника», где мощный поток воды врывается в коридор, его напор не выдерживает металлическая дверь. Вечером в доме лопнула труба с кипятком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Высокое напряжение во всех сферах». В Совфеде заявили о массовых протестах на Украине

    Зеленский засветился в файлах Эпштейна в контексте торговли людьми

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Живущих почти в 1000 километров от Украины россиян предупредили об опасности БПЛА

    В МИД России указали на бандитские методы Запада в одном вопросе

    Одного постсоветского лидера позвали в Израиль

    Участник СВО рассказал о сослуживцах-французах

    Медведчук увидел в словах Рютте приговор мирным соглашениям

    Переговоры в Абу-Даби породили надежды на завершение конфликта на Украине весной

    26-летнюю звезду шоу «Голос» не смогли спасти после укуса змеи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok