Затопленная в российском городе новостройка оказалась с сюрпризами

Залитый в Хабаровске ЖК «Дуэт» сдали с трещинами на лестницах и кривыми дверями

Жилой комплекс (ЖК) «Дуэт» в Хабаровске, который затопило дважды за день, сдали с трещинами на лестницах и отваливающейся штукатуркой. Об этом сообщает Telehgram-канал Amur Mash.

ЖК от застройщика «СЗ-АСК» на улице Карла Маркса ввели в эксплуатацию в июне 2025 года. По словам хозяев квартир, в подъезде дома плохо закрывались двери, не работали домофоны. Также жители пожаловались на разломы на лестницах и осыпающуюся со стен штукатурку.

Жители дома жалуются, что прорывы происходят раз в неделю. Так, 3 февраля в ЖК произошло два прорыва. С утра в подвале прорвало трубопровод, затопило подземный паркинг. В сети появились кадры, напоминающие сцены из «Титаника», где мощный поток воды врывается в коридор, его напор не выдерживает металлическая дверь. Вечером в доме лопнула труба с кипятком.

