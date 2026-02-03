Реклама

Экономика
Экономика
17:01, 3 февраля 2026Экономика

Мощный поток воды выбил дверь и затопил паркинг ЖК в российском городе

В Хабаровске мощный поток воды выбил дверь и затопил паркинг ЖК
Александра Качан (Редактор)

В жилом комплексе (ЖК) «Дуэт» в Хабаровске прорвало трубопровод в подвале, из-за чего подземный паркинг оказался затоплен. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах заснят залитый большим количеством воды коридор. Жидкость просачивалась через металлическую дверь, а через некоторое время замок не выдержал мощный поток — дверь открылась, из-за чего еще больше воды попало в помещение.

По словам жильцов, затопления из-за прорыва трубопровода происходят раз в неделю. Собственники не раз обращались в управляющую компанию, но не смогли добиться решения проблемы.

Ранее сообщалось, что несколько ЖК от застройщика ПИК в Москве буквально утонули в мусоре. В сеть попало видео, на котором можно увидеть переполненные отходами контейнеры.

