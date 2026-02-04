Зеленский призвал Конгресс США скорее принять новые санкции против России

Зеленский: В Конгрессе США есть план по санкциям для РФ, лучшее время их принять

В Конгрессе США есть инициатива по санкциям против России — сейчас лучшее время, чтобы ее принять. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х.

По словам украинского лидера, именно сильные санкции могут помочь дипломатическим усилиям и обеспечить необходимый результат.

«Все в мире видят, что слова и просьбы в Москве не слышат и не реагируют на них адекватно. Когда Америка столько времени и сил вкладывает в дипломатию, Россия продолжает вкладываться только в свои ракеты и дроны и продолжает обстрелы, несмотря на просьбы наших американских партнеров удерживаться в течение недели», — отметил он.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис предупредил, что президент США Дональд Трамп может порвать с украинским лидером из-за скандала с файлами американского финансиста Джеффри Эпштейна.