05:42, 4 февраля 2026

Зеленский призвал Конгресс США скорее принять новые санкции против России

Юлия Мискевич
СюжетСанкции против России:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: PRESIDENT OF UKRAINE / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Конгрессе США есть инициатива по санкциям против России — сейчас лучшее время, чтобы ее принять. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х.

По словам украинского лидера, именно сильные санкции могут помочь дипломатическим усилиям и обеспечить необходимый результат.

«Все в мире видят, что слова и просьбы в Москве не слышат и не реагируют на них адекватно. Когда Америка столько времени и сил вкладывает в дипломатию, Россия продолжает вкладываться только в свои ракеты и дроны и продолжает обстрелы, несмотря на просьбы наших американских партнеров удерживаться в течение недели», — отметил он.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис предупредил, что президент США Дональд Трамп может порвать с украинским лидером из-за скандала с файлами американского финансиста Джеффри Эпштейна.

