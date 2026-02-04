Реклама

10:21, 4 февраля 2026Россия

Живущих почти в 1000 километров от Украины россиян предупредили об опасности БПЛА

Глава Самарской области Федорищев: В регионе действует опасность БПЛА
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Жителей Самарской области предупредили об опасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). К населению обратился в Telegram глава региона Вячеслав Федорищев.

«В Самарской области действует угроза атаки БПЛА», — написал он. В связи с этим губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Самарскую область отделяет от Украины почти тысяча километров. Расстояние от самой западной точки региона до Харькова составляет около 850 километров.

Ранее в российском приграничье был сбит редкий украинский беспилотник. Речь идет о дроне FDG-33 VTOL. Его уничтожение попало на видео.

