Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:01, 4 февраля 2026Россия

У российской границы сбили редкий беспилотник

Бойцы «Севера» в приграничье сбили редкий БПЛА FDG33 VTOL и сняли это на видео
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

«Северный Ветер» / Telegram

В российском пригранисье бойцы группировки войск «Север» сбили редкий беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) FDG-33 VTOL. Об этом военнослужащие рассказали в Telegram-канале, прикрепив снятое об этом видео.

VTOL означает Vertical Take-Off and Landing — дрон может взлетать и садиться вертикально, а значит не нуждается во взлетно-посадочной полосе или катапультировании. Такие БПЛА можно применять в разведке, для доставки грузов и нанесения ударов.

Дрон «Севера» засек передвижение редкоого украинского БПЛА и уничтожил его. «Кроме того, на кадрах уничтожение дронов "Дартс", "Жук", "Лелека-100" и "Фурия"», — отметили российские военные.

Ранее в России раскрыли выводящую РСЗО HIMARS из игры стратегию. Дело в эволюции технологий РФ, в том числе беспилотных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Избежавший смертной казни сын Каддафи был застрелен в Ливии. До этого он пережил ряд покушений. Кого подозревают в убийстве?

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Мужчина получил от жены на годовщину талоны на оральный секс и оказался в тупике

    Мужчина скормил маленькую девочку аллигаторам и избежал казни

    Женщина сходила в парикмахерскую и описала новую стрижку фразой «я раздавлена»

    Пассажирский поезд Ульяновск — Москва столкнулся с бензовозом

    У российской границы сбили редкий беспилотник

    На Украине проблему с американскими Patriot описали словами «их просто не существует»

    Известная украинская актриса пристыдила звезд за показ роскошной жизни во время СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok