У российской границы сбили редкий беспилотник

Бойцы «Севера» в приграничье сбили редкий БПЛА FDG33 VTOL и сняли это на видео

«Северный Ветер» / Telegram

В российском пригранисье бойцы группировки войск «Север» сбили редкий беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) FDG-33 VTOL. Об этом военнослужащие рассказали в Telegram-канале, прикрепив снятое об этом видео.

VTOL означает Vertical Take-Off and Landing — дрон может взлетать и садиться вертикально, а значит не нуждается во взлетно-посадочной полосе или катапультировании. Такие БПЛА можно применять в разведке, для доставки грузов и нанесения ударов.

Дрон «Севера» засек передвижение редкоого украинского БПЛА и уничтожил его. «Кроме того, на кадрах уничтожение дронов "Дартс", "Жук", "Лелека-100" и "Фурия"», — отметили российские военные.

Ранее в России раскрыли выводящую РСЗО HIMARS из игры стратегию. Дело в эволюции технологий РФ, в том числе беспилотных.