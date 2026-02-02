Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:54, 2 февраля 2026Наука и техника

В России раскрыли выводящую РСЗО HIMARS из игры стратегию

«Царьград»: ВС РФ выводят HIMARS из игры БПЛА и артиллерией
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Российские военные активно выводят из игры американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, переданные Украине. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказал военный обозреватель Влад Шлепченко.

Отмечается, что еще недавно считавшееся грозным оружие теперь все чаще фигурирует в отечественных сводках как уничтоженные цели. Успех Вооруженных сил России (ВС РФ) в охоте на эти мобильные системы издание обуславливает стремительной эволюцией собственных технологий, в том числе беспилотных.

По словам Шлепченко, если раньше в российские беспилотники ставили 3G/LTE-модемы с украинскими SIM-картами для подключения к местной сотовой связи и передачи данных, то сейчас подход изменился. «По последним данным, производители массово комплектуют дроны mesh-роутерами. Эти устройства создают самонастраивающуюся сеть, где каждый аппарат сам становится ретранслятором», — пояснил обозреватель.

Как пишет «Царьград», РСЗО HIMARS выводятся из игры в результате роста результативности традиционных средств поражения — артиллерии, авиации, ракет и беспилотников, в сфере которых произошла революция. В результате тактическое преимущество, которое эти орудия давали Украине в 2022-2023 годах, уже в значительной степени нивелировано.

Ранее было названо преимущество кочующего «аналога HIMARS» из России. Речь идет о РСЗО «Сарма».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна БРИКС пообещала не покупать нефть у России

    В России выявили уже второй случай оспы обезьян. Где нашли зараженных и что о них известно

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В МИД России не нашли оправданий действиям США в Венесуэле

    Назван срок окончания аномальных морозов в Москве

    В России раскрыли выводящую РСЗО HIMARS из игры стратегию

    Бывший офицер США оценил решение Илона Маска по Starlink для ВСУ

    Россиянка провела больше двух недель в Японии и раскрыла траты на путешествие

    В США забили тревогу из-за российского самолета на Кубе

    На Олимпиаде в Италии выявили первый случай допинга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok