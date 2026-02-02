«Царьград»: ВС РФ выводят HIMARS из игры БПЛА и артиллерией

Российские военные активно выводят из игры американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, переданные Украине. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказал военный обозреватель Влад Шлепченко.

Отмечается, что еще недавно считавшееся грозным оружие теперь все чаще фигурирует в отечественных сводках как уничтоженные цели. Успех Вооруженных сил России (ВС РФ) в охоте на эти мобильные системы издание обуславливает стремительной эволюцией собственных технологий, в том числе беспилотных.

По словам Шлепченко, если раньше в российские беспилотники ставили 3G/LTE-модемы с украинскими SIM-картами для подключения к местной сотовой связи и передачи данных, то сейчас подход изменился. «По последним данным, производители массово комплектуют дроны mesh-роутерами. Эти устройства создают самонастраивающуюся сеть, где каждый аппарат сам становится ретранслятором», — пояснил обозреватель.

Как пишет «Царьград», РСЗО HIMARS выводятся из игры в результате роста результативности традиционных средств поражения — артиллерии, авиации, ракет и беспилотников, в сфере которых произошла революция. В результате тактическое преимущество, которое эти орудия давали Украине в 2022-2023 годах, уже в значительной степени нивелировано.

