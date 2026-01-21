Реклама

16:28, 21 января 2026

Названо преимущество кочующего «аналога HIMARS» из России

«360.ru»: Высокоточная РСЗО «Сарма» реализует тактику кочующей артиллерии
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Сарма» позволит поражать цели с высокой точностью и оперативно уходить от огня противника. Преимущества российской РСЗО назвал телеканал «360.ru».

Установка на шасси четырехосного грузовика получила шесть направляющих для стрельбы высокоточными снарядами калибра 300 миллиметров. «Сарма» легче РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С», которые несут по 12 направляющих. По этой причине российскую систему иногда называют аналогом американской РСЗО HIMARS.

«Философия "Сармы" в полной мере реализует тактику "кочующей артиллерии" — основы выживания в современных высокоточных конфликтах. Ее легкая платформа позволяет выполнять идеальный цикл: максимально быстрое развертывание из походного положения, точечный удар и немедленный отход», — говорится в публикации.

Ранее в январе военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что «Сарма» превосходит HIMARS по дальности стрельбы. Российские снаряды способны поразить цель на расстоянии до 120 километров.

