Названы преимущества российской «Сармы» перед HIMARS

Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Сарма» превзойдет американскую HIMARS по дальности стрельбы. Преимущества российской РСЗО перед американским аналогом назвал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Российской газетой».
По его словам, обе системы отличаются высокой мобильностью и точностью. HIMARS несет шесть реактивных снарядов семейства GMLRS калибра 227 миллиметров с дальностью до 70 километров, а «Сарма» способна поразить цель на расстоянии до 120 километров. Российская система несет шесть ракет калибра 300 миллиметров.
Издание напомнило, что на вооружении Российской армии уже стоит РСЗО «Торнадо-С», которая может нести 12 снарядов калибра 300 миллиметров. «Сарма» на шасси четырехосного грузовика весит почти вдвое меньше. Это обеспечивает новой РСЗО лучшую мобильность.
Ранее в январе журналист Александр Рогаткин показал ракеты высокоточных РСЗО «Торнадо-С» 9М544 и 9М549. Боеприпасы наводят на цель при помощи системы ГЛОНАСС.