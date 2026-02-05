22-летняя девушка выдала себя за маленькую девочку ради сокрытия преступления

В США 22-летняя девушка выдала себя за мертвую девочку ради преступницы

В штате Коннектикут, США, 22-летняя Жаклин Гуле притворилась 11-летней девочкой и невольно помогла ее убийцам. Об этом сообщает Greenwich Times.

В январе 2025 года знакомая Гуле — Карла Гарсия — попросила ее притвориться ее дочерью. Она объяснила, что Департамент по делам семьи (DCF) несправедливо хочет лишить ее родительских прав. Социальные работники решили проверить семью Гарсии и поговорить с ее маленькой дочерью — Жаклин Торрес-Гарсией. Карла Гарсия сказал Гуле, что девочка гостит у тети, поэтому она не может устроить ей созвон с DCF.

Гуле поверила знакомой и выдала себя за ребенка. Во время видеозвонка девушка рассказывала социальным работникам о своих братьях и сестрах, друзьях и школьных оценках, и те ничего не заподозрили. Семью Гарсии оставили в покое до осени 2025 года. Именно тогда выяснилось, что весь этот план был нужен не для сохранения семьи, а для сокрытия тяжкого преступления.

В октябре 2025 года полицейские нашли детские останки в заброшенном здании. Они были завернуты в одеяло и спрятаны в мусорном контейнере. Судмедэкспертам удалось установить, что они принадлежат Жаклин Торрес-Гарсии. Ей и притворялась Гуле.

Полицейские обнаружили, что за две недели до смерти девочку совсем не кормили — она весила всего 12 килограммов. На ее руках остались следы от стяжек. Предположительно, ее не стало осенью 2024 года.

В расправе над девочкой обвинили Карлу Гарсию и ее бойфренда Джоната Наниту. Гарсия утверждала, что во всем виноват мужчина. По ее словам, он не только расправился с ее дочерью, но и угрожал совершить то же самое с другими ее детьми. Пару судят.

