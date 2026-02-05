Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 5 февраля 2026Из жизни

22-летняя девушка выдала себя за маленькую девочку ради сокрытия преступления

В США 22-летняя девушка выдала себя за мертвую девочку ради преступницы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Nick Starichenko / Shutterstock / Fotodom

В штате Коннектикут, США, 22-летняя Жаклин Гуле притворилась 11-летней девочкой и невольно помогла ее убийцам. Об этом сообщает Greenwich Times.

В январе 2025 года знакомая Гуле — Карла Гарсия — попросила ее притвориться ее дочерью. Она объяснила, что Департамент по делам семьи (DCF) несправедливо хочет лишить ее родительских прав. Социальные работники решили проверить семью Гарсии и поговорить с ее маленькой дочерью — Жаклин Торрес-Гарсией. Карла Гарсия сказал Гуле, что девочка гостит у тети, поэтому она не может устроить ей созвон с DCF.

Гуле поверила знакомой и выдала себя за ребенка. Во время видеозвонка девушка рассказывала социальным работникам о своих братьях и сестрах, друзьях и школьных оценках, и те ничего не заподозрили. Семью Гарсии оставили в покое до осени 2025 года. Именно тогда выяснилось, что весь этот план был нужен не для сохранения семьи, а для сокрытия тяжкого преступления.

В октябре 2025 года полицейские нашли детские останки в заброшенном здании. Они были завернуты в одеяло и спрятаны в мусорном контейнере. Судмедэкспертам удалось установить, что они принадлежат Жаклин Торрес-Гарсии. Ей и притворялась Гуле.

Материалы по теме:
Убийство по-канадски. В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Убийство по-канадски.В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
22 мая 2021
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021

Полицейские обнаружили, что за две недели до смерти девочку совсем не кормили — она весила всего 12 килограммов. На ее руках остались следы от стяжек. Предположительно, ее не стало осенью 2024 года.

В расправе над девочкой обвинили Карлу Гарсию и ее бойфренда Джоната Наниту. Гарсия утверждала, что во всем виноват мужчина. По ее словам, он не только расправился с ее дочерью, но и угрожал совершить то же самое с другими ее детьми. Пару судят.

Ранее сообщалось, что в Японии задержали девушку, которая расчленила мертворожденного сына и спрятала останки в морозилку в кол-центре. Она была секс-работницей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эстония и Латвия призвали Европу к прямым переговорам с Россией. Какие еще страны готовы к диалогу с Москвой?

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Посол предостерег Великобританию от изъятия российских активов

    В США обратились к России с предупреждением

    Авиакомпания S7 получит 100 самолетов Ту-214 с 2029 года

    Политолог заявил о желании Зеленского продлить конфликт

    В России предложили проверить премьера Польши на родство с Эпштейном

    Роналду объявил «Аль-Насру» бойкот

    Врач объяснил рост числа запросов на увеличение пениса и назвал его средний размер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok