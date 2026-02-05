Алину Кабаеву заметили в Сочи в Академии гимнастики «Небесная грация»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева появилась на публике в Сочи. Снимки публикует Академия художественной гимнастики «Небесная грация».

42-летнюю экс-спортсменку заметили на тренировке гимнасток в академии. Кабаеву сфотографировали в спортивном наряде, который она дополнила серьгами с драгоценными камнями.

Ранее Кабаева сделала заявление о допуске российских гимнастов к турнирам под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Она призвала вернуть сборной России право выступать с флагом и гимном на международных соревнованиях.

Кабаева завершила карьеру в 2007 году. На ее счету победа в личном многоборье на Олимпиаде-2004 в Афинах и бронза в том же виде программы на Играх-2000 в Сиднее. Также она девять раз становилась чемпионкой мира.