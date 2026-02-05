Реклама

19:59, 5 февраля 2026Культура

Анна Чиповская обратилась к поклонникам после смерти матери

Анна Чиповская поблагодарила фанатов за поддержку после смерти Ольги Чиповской
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Анна Чиповская вышла на связь после сообщений о кончине ее матери, заслуженной артистки России Ольги Чиповской. Соответствующий пост она разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Чиповская сообщила, что прощание с артисткой состоится 9 февраля в Театре имени Вахтангова. «Я искренне благодарю всех за теплые слова и поддержку», — добавила Анна.

4 февраля сообщалось, что Ольги Чиповской не стало в возрасте 67 лет. Артистка служила в Театре Вахтангова с 1980 года. Она исполнила роли в спектаклях «Лето в Ноане», «Три возраста Казановы», «Варвары», «Зойкина квартира», «За двумя зайцами» и других. В съемках фильма «Елки 3» актриса приняла участие вместе с дочерью, сыграв ее мать.

