Наука и техника
10:17, 5 февраля 2026Наука и техника

iPhone защитил журналистку от ФБР

ФБР не смогло взломать iPhone журналистки из-за защитной технологии Apple
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) США не смогло взломать iPhone журналистки The Washington Post из-за активированной защиты. Об этом сообщает издание 404 Media.

В январе 2026 года ФБР провело обыск в доме журналистки газеты The Washington Post Ханны Натансон по делу об утечке секретной информации. Спустя месяц авторы 404 Media выяснили, что правоохранители не смогли скопировать информацию с ее iPhone и MacBook из-за того, что на устройствах был включен «Режим изоляции» (Lockdown Mode).

Lockdown Mode был запущен Apple в 2022 году. Он блокирует проводные соединения, предотвращает установку профилей конфигурации, отключает многие небезопасные технологии передачи данных. В Apple заявили, что этот режим пригодится людям, которые сталкиваются с «серьезными, целенаправленными угрозами их цифровой безопасности». Позже журналисты получили информацию, что ФБР не смогла вскрыть гаджеты Натансон именно по причине активации Lockdown Mode — это указано в заявлении бюро.

Журналисты отметили, что режим Lockdown Mode доступен для всех пользователей. Также они отметили, что Apple готова сотрудничать с правоохранительными органами, но фирма может предоставить полиции, ФБР или другим спецслужбам только подробную информацию об учетной записи iCloud пользователя и доступ к любым незашифрованным данным, хранящимся там.

В начале февраля журналисты издания Macworld обратили внимание, что обновление iOS 26.2.1 испортило работу многих iPhone. Пользователи смартфонов начали жаловаться на замедление и неполадки после установки апдейта.

