Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
00:59, 5 февраля 2026Ценности

Дочь Умы Турман в откровенном виде снялась на мотоцикле для журнала

Дочь актрисы Умы Турман Майя Хоук в откровенном виде снялась для журнала Vogue
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @Gregswalesart / @voguehongkong

Дочь американских актеров Умы Турман и Итана Хоука актриса и модель Майя Хоук в откровенном виде снялась для журнала Vogue Hong Kong. Пост появился на странице издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя звезда сериала «Очень странные дела» позировала на одном из кадров, стоя на сиденье мотоцикла. При этом она надела оранжевую юбку ниже колена, серое пальто и черный бюстгальтер Prada. Кроме того, артистку запечатлели в черном бра, красной кофте и сиреневых мини-шортах.

Материалы по теме:
Что известно о пятом сезоне «Очень странных дел»: дата выхода, актеры и сюжет финального сезона шоу
Что известно о пятом сезоне «Очень странных дел»:дата выхода, актеры и сюжет финального сезона шоу
20 июня 2025
«Я заслужила эту боль» Как Ума Турман покорила Голливуд, несмотря на необычную внешность, и какие тайны она хранила?
«Я заслужила эту боль»Как Ума Турман покорила Голливуд, несмотря на необычную внешность, и какие тайны она хранила?
26 мая 2024

Ранее в феврале 55-летняя Ума Турман села на шпагат на съемке для журнала и восхитила фанатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ядерный террор». 5 февраля истек ключевой договор между Россией и США по ограничению ядерного оружия. Чем это грозит?

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Трамп выступил с угрозой одному государству

    Латвия и Эстония поддержали назначение европейского посланника для переговоров с Россией

    В Китае оценили реакцию Путина на ультиматум Трампа

    Дмитрук обвинил Зеленского в унижении украинцев

    Раскрыта выделенная Западом Украине за четыре года сумма

    Дочь Умы Турман в откровенном виде снялась на мотоцикле для журнала

    Женщинам назвали две главные причины боли во время секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok