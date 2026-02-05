Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:17, 5 февраля 2026Экономика

Директор Долиной прокомментировал запись ее разговора с банком

Директор Долиной назвал фейком запись ее разговора с банком
Виктория Клабукова

Фото: Seleznev Pavel / news.ru / Globallookpress.com

Директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин посчитал подделкой запись ее разговора с банком по поводу денежного перевода мошенникам. Об этом он заявил агентству ТАСС.

По мнению Пудовкина, аудиозапись звонка Долиной в банк не является подлинной и была сгенерирована искусственным интеллектом. «Сейчас куча фейков с записями продается, их (создает — прим. агентства) искусственный интеллект по 100 штук в день», — прокомментировал директор певицы. В беседе с ТАСС он назвал распространившийся в СМИ аудиоматериал очевидным фейком и результатом монтажа. Пудовкин признался, что не намерен слушать запись разговора певицы, и судит преимущественно по пересказам.

Ранее запись телефонного разговора Ларисы Долиной с оператором банка опубликовал Telegram-канал Mash. Транзакцию на 4,5 миллиона рублей блокировали как подозрительную несколько раз, в том числе после звонка в банк. В ходе телефонного разговора сотрудница банка прямо спрашивала у артистки, не просили ли ее отправить деньги и не следует ли она чьим-либо инструкциям. Долина продолжала утверждать, что действует самостоятельно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто требование России по Донбассу

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России оценили угрозу от истечения срока ДСНВ

    Звезду шоу «Пацанки» госпитализировали с инфарктом

    В России прокомментировали визит советника Макрона в Москву

    Сбежавший из России в США баскетболист рассказал об отказе получать повестку в военкомат

    Названа тема переговоров Лаврова с главой МИД Швейцарии в Москве

    Опекунша издевалась над десятью детьми-инвалидами в Подмосковье

    Российские дроны получат «Торт»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok