Директор Долиной прокомментировал запись ее разговора с банком

Директор Долиной назвал фейком запись ее разговора с банком

Директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин посчитал подделкой запись ее разговора с банком по поводу денежного перевода мошенникам. Об этом он заявил агентству ТАСС.

По мнению Пудовкина, аудиозапись звонка Долиной в банк не является подлинной и была сгенерирована искусственным интеллектом. «Сейчас куча фейков с записями продается, их (создает — прим. агентства) искусственный интеллект по 100 штук в день», — прокомментировал директор певицы. В беседе с ТАСС он назвал распространившийся в СМИ аудиоматериал очевидным фейком и результатом монтажа. Пудовкин признался, что не намерен слушать запись разговора певицы, и судит преимущественно по пересказам.

Ранее запись телефонного разговора Ларисы Долиной с оператором банка опубликовал Telegram-канал Mash. Транзакцию на 4,5 миллиона рублей блокировали как подозрительную несколько раз, в том числе после звонка в банк. В ходе телефонного разговора сотрудница банка прямо спрашивала у артистки, не просили ли ее отправить деньги и не следует ли она чьим-либо инструкциям. Долина продолжала утверждать, что действует самостоятельно.