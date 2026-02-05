Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:03, 5 февраля 2026Экономика

В сети появилась запись разговора Долиной с банком во время перевода денег мошенникам

Звонок Долиной в банк, где ее отговаривали делать перевод аферистам, записали
Виктория Клабукова

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В сети появилась запись разговора Ларисы Долиной с банком во время перевода средств мошенникам. Ее публикует Telegram-канал Mash.

Перевод звезды на 4,5 миллиона рублей банк заблокировал как подозрительный. Вскоре певице потребовалось связаться с оператором. В телефонном разговоре сотрудница банка прямо спрашивала у артистки, не просил ли ее кто-нибудь отправить деньги и не следует ли она чьим-либо инструкциям. Долина, однако, уверенно заявила, что действует самостоятельно. Как отмечает канал, Долина предприняла несколько попыток, прежде чем трансакцию одобрили. Перевод отклоняли в том числе и после разговора с оператором.

Установив контакт с Долиной, мошенники убедили ее скачать на телефон шпионское приложение, благодаря которому им удалось следить за звонками певицы месяцами. На записанных в результате разговорах махинаторы решили нажиться — преступники предложили купить у них шестичасовую запись беседы с Долиной. Стоимость варьируется от 580 до 850 тысяч рублей.

Ранее стала известна актуальная стоимость бывшей квартиры Долиной в Хамовниках. На сегодняшний день риелторы оценивают ее в 424,8 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто требование России по Донбассу

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В Москве школьница выпала с 10 этажа, встала на ноги и пришла в салон красоты

    Рекламные затраты иностранцев в российский магазин увеличились в пять раз

    Названы главные риски при покупке машины за границей

    Обвиненную в педофилии российскую учительницу проверят на вменяемость

    Мощный взрыв на российской автозаправке попал на видео

    Сотрудник фармкомпании пытался подкупить работника Минпромторга ради лицензии

    Обнаружена скрытая причина изменений в работе мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok