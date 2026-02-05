В сети появилась запись разговора Долиной с банком во время перевода денег мошенникам

В сети появилась запись разговора Ларисы Долиной с банком во время перевода средств мошенникам. Ее публикует Telegram-канал Mash.

Перевод звезды на 4,5 миллиона рублей банк заблокировал как подозрительный. Вскоре певице потребовалось связаться с оператором. В телефонном разговоре сотрудница банка прямо спрашивала у артистки, не просил ли ее кто-нибудь отправить деньги и не следует ли она чьим-либо инструкциям. Долина, однако, уверенно заявила, что действует самостоятельно. Как отмечает канал, Долина предприняла несколько попыток, прежде чем трансакцию одобрили. Перевод отклоняли в том числе и после разговора с оператором.

Установив контакт с Долиной, мошенники убедили ее скачать на телефон шпионское приложение, благодаря которому им удалось следить за звонками певицы месяцами. На записанных в результате разговорах махинаторы решили нажиться — преступники предложили купить у них шестичасовую запись беседы с Долиной. Стоимость варьируется от 580 до 850 тысяч рублей.

Ранее стала известна актуальная стоимость бывшей квартиры Долиной в Хамовниках. На сегодняшний день риелторы оценивают ее в 424,8 миллиона рублей.