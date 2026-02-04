Реклама

Экономика
16:33, 4 февраля 2026Экономика

Названа актуальная цена бывшей квартиры Долиной

Риелтор Радыш: В 2026 году бывшая квартира Долиной стоит 424,8 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Seleznev Pavel / news.ru / Globallookpress.com

Бывшая квартира певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, которая по решению суда досталась покупательнице Полине Лурье, в 2026 году стоит гораздо дороже суммы, за которую ее продала артистка. Об этом рассказала риелтор Villagio Realty Алена Радыш в беседе с KP.RU.

Эксперт отметила, что Хамовники являются одним из самых престижных районов Москвы. Средняя цена за квадрат здесь достигает 1,8-2,2 миллиона рублей. Стоимость зависит от престижности дома и других факторов.

«Ремонт также имеет значение, но в случае Ларисы Долиной он морально устарел. Расположение. Бывшая квартира певицы находилась в 10 минутах пешком от Парка Горького. В общем, если посчитать, то на сегодняшний день цена за нее составит 424 800 000 рублей», — рассказала Радыш.

Она добавил, что Долина продала свою квартиру по цене на 80 миллионов ниже рыночной стоимости в 2024 году — всего за 112 миллионов рублей.

Ранее телеведущая Дана Борисова заподозрила, что у певицы Ларисы Долиной может быть еще одно жилье. По ее словам, человек с такими доходом и популярностью, как у артистки, не мог располагать только одной квартирой.

