Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:18, 3 февраля 2026Экономика

Долину заподозрили в наличии еще одного жилья

Дана Борисова заподозрила Долину в наличии еще одного жилья
Александра Качан (Редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российская телеведущая Дана Борисова заподозрила, что у певицы Ларисы Долиной может быть еще одно жилье. Об этом она рассказала на премьере фильма «Равиоли Оли», передает Telegram-канал «Звездач».

«Человек, который располагал такими суммами и имеет одну такую квартиру... Она очень известная, востребованная, я тоже фанатка ее голоса, но я не верю, что у нее совсем нет жилья», — отметила Борисова. Она также назвала дело с квартирой Долиной в Хамовниках «безобразием» и напомнила, что у артистки есть собственный пруд в Подмосковье.

«Вот тебе и Лариса Долина. Осадочек от ее поступка у всех окружающих остался», — заключила телеведущая. Она добавила, что сама проживает в апартаментах бизнес-класса, хотя не имеет такой популярности, как Долина.

Ранее Лариса Долина заявила, что после переезда из квартиры, которая досталась покупательнице Полине Лурье, остановилась в съемном жилье. По словам певице, пока что она не может позволить себе купить недвижимость.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Одна из самых ярких звезд нашего телевидения». Умерла легенда советского ТВ Светлана Жильцова. Какой ее запомнили?

    Искусственный интеллект создал собственную религию и тайный язык

    Россияне стали «убивать» технику в новых домах

    Захарова высказалась о деле Эпштейна

    Москвичей предупредили о 30-градусных морозах

    Мужчина решил изобразить Брюса Ли и попал в тюрьму на полгода

    Герой России отреагировал на заявление Рютте словами «нам не оставляют выбора»

    Известная телеведущая рассказала о последних годах жизни диктора Жильцовой

    Вероятный преемник Токаева высказался об изменении границ Казахстана

    Премьер Польши пообещал особое место в аду для сообщников Эпштейна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok