Долину заподозрили в наличии еще одного жилья

Дана Борисова заподозрила Долину в наличии еще одного жилья

Российская телеведущая Дана Борисова заподозрила, что у певицы Ларисы Долиной может быть еще одно жилье. Об этом она рассказала на премьере фильма «Равиоли Оли», передает Telegram-канал «Звездач».

«Человек, который располагал такими суммами и имеет одну такую квартиру... Она очень известная, востребованная, я тоже фанатка ее голоса, но я не верю, что у нее совсем нет жилья», — отметила Борисова. Она также назвала дело с квартирой Долиной в Хамовниках «безобразием» и напомнила, что у артистки есть собственный пруд в Подмосковье.

«Вот тебе и Лариса Долина. Осадочек от ее поступка у всех окружающих остался», — заключила телеведущая. Она добавила, что сама проживает в апартаментах бизнес-класса, хотя не имеет такой популярности, как Долина.

Ранее Лариса Долина заявила, что после переезда из квартиры, которая досталась покупательнице Полине Лурье, остановилась в съемном жилье. По словам певице, пока что она не может позволить себе купить недвижимость.