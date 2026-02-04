Реклама

Генсека НАТО обвинили в попытке срыва переговоров между Россией и Украиной

Кошкович: Рютте пытается сорвать переговоры между Россией, Украиной и США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прикладывает все усилия, чтобы сорвать переговоры между Россией, Украиной и США. С такой точкой зрения выступил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.

«Рютте, который так стремился поставить нас на колени, отдал бы все Украине: оружие, самолеты, корабли и солдат. Тот факт, что это может привести к крупной войне, его не беспокоит», — написал эксперт.

По его мнению, генсек НАТО готов заплатить любую цену за то, чтобы трехсторонние переговоры по конфликту на Украине не увенчались успехом.

Ранее Рютте заявил, что войска стран НАТО, которые дадут свое согласие, появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения. Он добавил, что остальные члены альянса будут помогать Киеву «другим способом».

