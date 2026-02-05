Реклама

07:25, 5 февраля 2026Силовые структуры

Госслужащий заполучил миллиард рублей на обслуживании домов российских военных

В Москве суд арестовал экс-главу «Росжилкомплекса» за аферу на 1 млрд рублей
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Москве суд арестовал бывшего главу специализированной организаций Минобороны России «Росжилкомплекс» Валерия Абраменкова за миллиардную аферу. Об этом пишет РИА Новости.

Его подозревают в организации мошеннической схемы, которая нанесла ущерб государству на более чем миллиард рублей при обслуживании жилищного фонда Минобороны России. По этому делу задержали еще троих человек.

По версии следствия, с 2021 по 2024 год группа должностных лиц из «Росжилкомплекса» и профильного департамента военного ведомства, обманывая наблюдательный совет, заключала однотипные договоры на эксплуатацию и обслуживание армейского жилья по искусственно завышенным тарифам. Контракты заключались с рядом коммерческих компаний.

Ранее заведующего лабораторией научного центра в Новосибирске обвинили в хищениях и получении взятки.

