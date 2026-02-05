Реклама

07:13, 6 февраля 2026Спорт

Хоккеист «Лос-Анджелеса» описал эмоции команды от прихода Панарина

Владислав Уткин

Фото: David Zalubowski / AP

Хоккеист «Лос-Анджелес Кингз» Брандт Кларк описал эмоции команды от прихода нападающего Артемия Панарина. Его слова приводит сайт клуба.

«Безусловно, мы в восторге. Это феноменальный хоккеист. И, кажется, он хочет приехать сюда. Он хочет быть в "Кингз"», — сказал Кларк.

Главный тренер калифорнийского клуба Джим Хиллер добавил, что Панарин является одним из лучших вингеров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в течение многих лет. «Ему достаточно одного броска. Он умеет отправлять шайбу в сетку, ему не требуется много моментов», — заявил специалист.

34-летний Панарин был обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес» на условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2026 и нападающего Лиама Гринтри. Россиянин подписал с «Кингз» контракт на два года, по которому будет зарабатывать 11 миллионов долларов за сезон. В текущем регулярном чемпионате НХЛ россиянин набрал 57 (19+38) очков в 52 матчах.

Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. В составе клуба он забросил 217 шайб и сделал 425 результативных передач в 528 матчах регулярного чемпионата. Игрок быстрее всех в истории франшизы достиг рубежа в 600 очков.

