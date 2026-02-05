Реклама

Раскрыты новые задачи северокорейских солдат в Курской области

Yonhap: Северокорейские солдаты обстреливают Украину из Курской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Северокорейские солдаты до сих пор находятся на территории Курской области и якобы обстреливают Украину из этого российского региона. Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на украинские СМИ.

«Не разглашая точное число, сообщается, что северокорейские солдаты, дислоцированные в Курске, регулярно сменяются в соответствии с двусторонним соглашением между Москвой и Пхеньяном (...) Они вели огонь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по украинским силам, а также проводили воздушную и артиллерийскую разведку», — отмечается в тексте материала.

При этом авторы указали, что часть северокорейского спецназа вернулась в КНДР. Там они занимаются передачей опыта, полученного в реальных боевых действиях.

В ноябре прошлого года российские бойцы рассказали, что инженеры из Северной Кореи несколько месяцев занимались разминированием Курской области. Они подчеркнули, что языковой барьер не помешал успешно сотрудничать военным — специалисты из КНДР показали себя как «дисциплинированные, слаженные и отзывчивые» люди.

В сентябре прошлого года ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов отмечал в беседе с «Лентой.ру», что Северная Корея придает большое значение освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, эта операция создала чувство общего воинского долга с Россией, которое ранее было только в отношениях КНДР с Китаем.

